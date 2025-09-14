Лукашенко і Путін / © Associated Press

Білоруський режим прагне використати контакти зі США для пом’якшення санкцій, але всі дії диктатора РБ Олександра Лукашенка координуються з Кремлем.

Про це заявив радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка у коментарі для «24 Каналу».

За його словами, Лукашенко намагається вибудувати діалог із Дональдом Трампом, щоб домогтися скасування обмежень проти Мінська. Однак така політика вигідна й Володимиру Путіну, адже у випадку зняття санкцій Білорусь може стати для Росії додатковим каналом для закупівлі підсанкційних товарів.

«Ця гра Лукашенка з Трампом повністю погоджена з Путіним. Вона не створює для Кремля жодних загроз — навпаки, відкриває нові можливості», — наголосив Вячорка.

Він також нагадав, що близько 80% білоруської економіки напряму залежить від Росії, тому дії Мінська не можна розглядати як самостійні.

Санкції проти «Бєлавіа» частково послабили: у чому вигода для Росії

Окремо Вячорка прокоментував нещодавнє рішення США щодо білоруської авіакомпанії «Бєлавіа». З американського санкційного списку було вилучено обмеження на закупівлю комплектуючих для літаків у компанії Boeing.

Раніше білоруські та російські авіакомпанії отримували ці запчастини через посередників, що робило процес дорожчим. Тепер «Бєлавіа» може купувати їх безпосередньо, що здешевлює обслуговування літаків.

Таким чином, спроби Лукашенка демонструвати самостійність у переговорах зі США фактично залишаються елементом ширшої стратегії, узгодженої з Москвою.

Нагадаємо, як зазначили експерти та чиновники США і ЄС, метою штучної міграційної кризи може бути відволікання уваги від підготовки з боку Росії нової атаки проти України.