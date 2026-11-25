Лукашенко оголосив перевірку армії / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже традиційно крутиться, мов вуж на пательні: щосили намагається догодити Володимиру Путіну, але водночас приміряє на себе роль «головного миротворця» і сипле суперечливими заявами про завершення війни в Україні.

ТСН.ua розібрався, що насправді ховається за черговою порцією гучних заяв із Мінська та до чого готується білоруський режим.

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Записався у «гаранти безпеки» для Зеленського

У Лукашенка запитали, чи готовий він зустрітися з президентом України. Білоруський диктатор одразу згадав слова Путіна про те, що Зеленський має сам приїхати до Москви, і навіть запропонував вирушити туди разом із ним.

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«Ось ми з Володею Зеленським могли б сісти й прилетіти до Москви. Розумієте, ось удвох — я, як гарант його безпеки та іншого, я міг би з ним сісти й прилетіти до Москви. Сісти й поговорити», — заявив Лукашенко.

Коли ж журналістка цілком логічно зауважила, що Зеленський навряд чи погодиться на таку ідею, Лукашенко іронічно заявив, що тоді війна триватиме. Не обійшлося і без улюбленої платівки про «три слов’янські народи», які, на його переконання, мають самостійно вирішити долю України, Білорусі та Росії.

Володимир Зеленський назвав заяви Лукашенка несерйозними. Глава держави нагадав, що майданчиком для переговорів цілком може стати Київ, тоді як поїздка до Москви під час війни є абсолютно неможливою, а подібні «пропозиції» з Мінська ніяк не наближають мир.

Готується до війни

Окремо варто згадати про підготовку до війни у Білорусі. Лукашенко заявив, що збройні сили країни треба «розворушити», анонсувавши масштабні перевірки боєготовності включно з мобілізаційними заходами. Свою метушню він виправдав вже застарілою тезю: мовляв, Білорусь «готується до війни, щоб її не було».

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Нещодавно диктатор особисто навідався на Обуз-Лесновський загальновійськовий полігон на заході країни, заявивши, що армія потребує «оновлення». За його словами, танкові та мотострілкові частини вже пройшли перевірку, а тепер черга дійшла до артилерійських бригад.

Водночас Лукашенко одразу ж обмовився, що нападати на сусідів не збирається, оскільки такий крок для Мінська був би «рівнозначним смерті», і війну проти сусідніх держав республіка не виграє. Втім, зухвало зазначив, що Білорусь зобов’язана захищати свою землю та народ.

Як пояснив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, усі ці показові маневри покликані створити штучну напругу для країн Євросоюзу.

За його словами, Кремль не полишає спроб втягнути Мінськ у пряму війну, проте в Білорусі чудово розуміють, наскільки швидкими й незворотними будуть наслідки, а саме білоруське суспільство категорично не підтримує участь у бойових діях. Сили оборони України тим часом тримають ситуацію на кордоні під постійним контролем.

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Рекордні бюджети на армію та спецслужби

Лукашенко продовжує збільшувати фінансування свого війська. Зокрема, у 2027 році білоруський диктатор планує витратити на оборону та силовий апарат близько 4,32 мільярда доларів. Це майже 21% видатків державного бюджету.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, оборонні видатки зростуть на 15% — до 1,76 мільярда доларів. На суди, правоохоронну діяльність і безпеку передбачають 2,54 мільярда доларів, що на 11,5% більше, ніж роком раніше. Загальні бюджетні видатки водночас збільшаться лише на 3,6%.

Очевидно, що левова частка додаткових коштів піде саме на утримання структур, які контролюють суспільство та забезпечують збереження влади Олександра Лукашенка.

Готує суди до роботи в умовах воєнного часу

Як розповів заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління Білорусі Павло Латушко, білоруський режим готує судову систему до роботи в умовах воєнного часу. Лукашенко доручив суддям опрацювати можливість створення військово-польових судів.

Це відбувається на тлі інших військових приготувань у країні. Латушко звертає увагу, що Лукашенко не лише посилює військовий напрямок, а й намагається перебудувати державне управління з урахуванням можливого загострення.

«Водночас білоруський диктатор веде два паралельні напрями. Перший — намагається домогтися проведення переговорів щодо України в Мінську або отримати місце за столом переговорів як посередник. Другий — підготовка до війни», — зазначив Латушко.

Залякує «останнім шансом» і звинувачує Захід

У своїх прогнозах Лукашенко також намагається підігравати російській пропаганді. Він запевняє, що війна може закінчитися вже найближчими місяцями, але в тому, що бойові дії не припинилися ще 2022 року, традиційно звинувачує західних партнерів Києва. Мовляв, тоді конфлікт можна було зупинити «за кілька тижнів», а Білорусь доклала до цього «величезних зусиль».

У такий спосіб Лукашенко фактично поклав відповідальність за продовження бойових дій на міжнародних партнерів Києва, які допомагають Україні протистояти російській агресії.

Крім того, він знову перейшов до звичних погроз, оголосивши поточний рік «останнім шансом» для Києва.

«Якщо Україна не піде на мирне врегулювання цього року, наступного року їй буде ще складніше, далі вже неможливо буде», — сказав Лукашенко.

Літає «на килим» до Путіна

Водночас Лукашенко не може жити без відвідувань свого господаря Путіна. Зокрема, диктатори зустрілись напередодні саміту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Це була шоста особиста зустріч Путіна та Лукашенка від початку 2026 року і восьма за останні 12 місяців.

Під час зустрічі Путін подякував Лукашенку за допомогу в організації гуманітарних обмінів у межах війни Росії проти України. Також російський диктатор зазначив, що постійно підтримує контакт із Лукашенком.

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