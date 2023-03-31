Лукашенко кинув скандальне звинувачення на адресу Польщі: "Готуються вторгнутися до Білорусі"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сусідня Польща має намір вторгнутися до його країни та вщент знищити її.

Про це він сказав у своєму Посланні до народу та парламенту.

"Вони готуються вторгнутися на територію Білорусі, щоб знищити нашу країну. Роблять з наших людей бойовиків, а по-простому – бандитів, яких не шкода. Їм їх не шкода. Ми також маємо цю інформацію. Перший досвід вони сьогодні набувають в Україні. Щоправда, більше як гарматне м'ясо", - заявив білоруський диктатор.

З його слів, в Мінську так гостро "питання збереження суверенітету та незалежності країни". Мовляв, "хоче убезпеити білоруську державу та забезпечити мир білоруському народу".

Нагадаємо, під час послання Олександр Лукашенко закликав зупинити війну в Україні. Він запропонував оголосити перемир'я "без права переміщення, перегрупування військ, без права перекидання зброї, боєприпасів, живої сили та техніки".

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