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Лукашенко кинув скандальне звинувачення на адресу Польщі: "Готуються вторгнутися до Білорусі"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Лукашенко кинув скандальне звинувачення на адресу Польщі: "Готуються вторгнутися до Білорусі"

Фото: Associated Press

Мовляв, поляки тільки чекають на момент.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сусідня Польща має намір вторгнутися до його країни та вщент знищити її.

Про це він сказав у своєму Посланні до народу та парламенту.

"Вони готуються вторгнутися на територію Білорусі, щоб знищити нашу країну. Роблять з наших людей бойовиків, а по-простому – бандитів, яких не шкода. Їм їх не шкода. Ми також маємо цю інформацію. Перший досвід вони сьогодні набувають в Україні. Щоправда, більше як гарматне м'ясо", - заявив білоруський диктатор.

З його слів, в Мінську так гостро "питання збереження суверенітету та незалежності країни". Мовляв, "хоче убезпеити білоруську державу та забезпечити мир білоруському народу".

Нагадаємо, під час послання Олександр Лукашенко закликав зупинити війну в Україні. Він запропонував оголосити перемир'я "без права переміщення, перегрупування військ, без права перекидання зброї, боєприпасів, живої сили та техніки".

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Дата публікації
Перегляди
1148
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