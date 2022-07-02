Лукашенко: "Ми не прагнемо воювати в Україні, нам ця війна абсолютно не потрібна"

Лукашенко: "Ми не прагнемо воювати в Україні, нам ця війна абсолютно не потрібна"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре запевнив, що його держава не прагне воювати в Україні і їй ця війна не потрібна.

Водночас Лукашенко заявив, начебто Білорусь "намагаються втягнути у війну в Україні".

Про це самопроголошений глава держави сказав 2 липня на урочистих зборах з нагоди Дня незалежності Білорусі, пише "БЕЛТА".

"Нас, як і раніше, намагаються втягнути у війну в Україні. Мета одна – одним махом розібратися і з Росією, і з Білоруссю. Вони нібито переживають, заявляють з України, що не хотіли б, щоб білоруські війська вторглися через північний кордон до України. Так не слухайте їх! Вони були б раді (я це знаю точно), якби ми туди увійшли, їм це треба", ­– поділився своїми вигадками білоруський диктатор.

Він також звинуватив українських політиків і президента у бажанні "кричати на весь світ про звірства "фашистів з Росії та Білорусі".

"Ще раз повторюю вам те, що говорив рік і більше тому: ми не прагнемо воювати в Україні. Нам ця війна абсолютно не потрібна", – запевнив Лукашенко.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв з боку Білорусі. Якщо справді виникне небезпека, про це поінформують заздалегідь.

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