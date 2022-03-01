Лукашенко на тлі мапи України заявив, що росіяни проводять операцію, але ще хірургічно

Лукашенко зізнався, що лякав Зеленського тим, що у Росії "лусне терпець" і вона почне "палити" без розбору.
Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко на тлі мапи України виправдався, нібито Білорусь не є стороною конфлікту у війні Росії проти України.
Про це повідомляє Telegram-канал Пул першого у вівторок, 1 березня.
"Росіяни проводять операцію, але ще хірургічно... Ми прикриваємо свої кордони в цьому напрямку, але не особовим складом РФ, а вертольотами та кількома літаками. Вони будуть там, поки я не скажу президенту РФ, що вони мені не потрібні. Поки що я не виставлю там ще 5 тактичних груп. Не треба кричати, що ми з Вітебська чи звідки заходитимемо до України... Це не наше завдання. Я ще прошу Путіна, щоб він нам допоміг... Я не вивів жодної частини Збройних сил з місць постійної дислокації. Вони готові. Все готово. І якщо необхідна мобілізація, ми вивернемо всі списки. За 2-3 доби ми мобілізуємо по-повному воєнному часу всі підрозділи, які потрібно мобілізувати", - зазначив він.
Водночас Лукашенко заявив, нібито інформація про тисячі поранених росіян є хибною - каже, що за ці дні вони пролікували 160-170 російських солдатів.
У соцмережах насамперед публікували знімки мобільних крематоріїв. Також звучала інформація про те, що лікуватимуть у Білорусі лише тих, хто має несерйозні поранення або належить до найвищих військових чинів РФ. На тлі мапи України Лукашенко запевнив, нібито участь РБ у війні Росії проти України полягає лише в тому, що вони лікують росіян у Гомелі та Мозирі.
Лукашенко зізнався, що лякав Зеленського тим, що у Росії "лусне терпець" і вона почне "палити" без розбору.
Крім того, Лукашенко заявив, що хоче прикрити Путіну тил, тому закрив кордон із боку Польщі та Литви. Самопроголошений президент Білорусі стверджує, нібито боїться терористів з боку Литви та Польщі, що вони увірвуться та влаштують у Білорусі теракти. Він заявив, що вони розставили вздовж кордону системи протиповітряної оборони. Зокрема С-300, Панцир-1С.
Зрештою, Лукашенко заявив, нібито йому не вистачає військової техніки: "Особистого складу нам вистачить, нам не вистачає техніки. Я попросив у Путіна, щоб нам окрім С-400, які там знаходяться, на Гомельщині, поставили С-400, які перебуватимуть на захід від Мінська".
Тим часом у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України попереджають, що Росія готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ. Колона білоруських танків у складі 300 одиниць ще не перетнула кордон з Україною - військова техніка перебуває приблизно за 30 км від державного українського кордону.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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