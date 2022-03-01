Лукашенко на тлі мапи України заявив, що росіяни проводять операцію, але ще хірургічно

Лукашенко зізнався, що лякав Зеленського тим, що у Росії "лусне терпець" і вона почне "палити" без розбору.

Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко на тлі мапи України виправдався, нібито Білорусь не є стороною конфлікту у війні Росії проти України.

Про це повідомляє Telegram-канал Пул першого у вівторок, 1 березня.

"Росіяни проводять операцію, але ще хірургічно... Ми прикриваємо свої кордони в цьому напрямку, але не особовим складом РФ, а вертольотами та кількома літаками. Вони будуть там, поки я не скажу президенту РФ, що вони мені не потрібні. Поки що я не виставлю там ще 5 тактичних груп. Не треба кричати, що ми з Вітебська чи звідки заходитимемо до України... Це не наше завдання. Я ще прошу Путіна, щоб він нам допоміг... Я не вивів жодної частини Збройних сил з місць постійної дислокації. Вони готові. Все готово. І якщо необхідна мобілізація, ми вивернемо всі списки. За 2-3 доби ми мобілізуємо по-повному воєнному часу всі підрозділи, які потрібно мобілізувати", - зазначив він.

Водночас Лукашенко заявив, нібито інформація про тисячі поранених росіян є хибною - каже, що за ці дні вони пролікували 160-170 російських солдатів.

У соцмережах насамперед публікували знімки мобільних крематоріїв. Також звучала інформація про те, що лікуватимуть у Білорусі лише тих, хто має несерйозні поранення або належить до найвищих військових чинів РФ. На тлі мапи України Лукашенко запевнив, нібито участь РБ у війні Росії проти України полягає лише в тому, що вони лікують росіян у Гомелі та Мозирі.

Лукашенко зізнався, що лякав Зеленського тим, що у Росії "лусне терпець" і вона почне "палити" без розбору.

Крім того, Лукашенко заявив, що хоче прикрити Путіну тил, тому закрив кордон із боку Польщі та Литви. Самопроголошений президент Білорусі стверджує, нібито боїться терористів з боку Литви та Польщі, що вони увірвуться та влаштують у Білорусі теракти. Він заявив, що вони розставили вздовж кордону системи протиповітряної оборони. Зокрема С-300, Панцир-1С.

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Зрештою, Лукашенко заявив, нібито йому не вистачає військової техніки: "Особистого складу нам вистачить, нам не вистачає техніки. Я попросив у Путіна, щоб нам окрім С-400, які там знаходяться, на Гомельщині, поставили С-400, які перебуватимуть на захід від Мінська".

Тим часом у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України попереджають, що Росія готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ. Колона білоруських танків у складі 300 одиниць ще не перетнула кордон з Україною - військова техніка перебуває приблизно за 30 км від державного українського кордону.