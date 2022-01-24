Лукашенко наказав посилити охорону кордону Білорусі з Україною через "нові виклики"

Лукашенко наказав посилити охорону кордону Білорусі з Україною через "нові виклики"

Також у Лукашенка кажуть, що охорону посилять, зокрема, і щоб на кордонах не було провокацій.

Олександр Лукашенко ухвалив рішення щодо охорони кордону Білорусі органами прикордонної служби у 2022 році. Особливо турбує Лукашенка український напрямок, де можливе "виникнення нових зовнішніх викликів".

Про це пише БЕЛТА.

Як розповіли у державному прикордонному комітеті Білорусі, основні зусилля з охорони кордону у 2022 році будуть зосереджені на ділянках, де, на думку Мінська, "можливе виникнення нових зовнішніх викликів та загроз прикордонній безпеці, особливо на українському напрямі".

"Перед органами прикордонної служби стоять чіткі завдання. Серед основних - підвищення ефективності охорони державного кордону шляхом удосконалення інженерного та технічного обладнання рубежів. Для виявлення ознак підготовки провокацій та оперативного вжиття заходів щодо їхнього припинення вестиметься постійний моніторинг ситуації у прикордонному просторі", - кажуть у тамтешньому Держприкордонкомітеті.

Зазначається, що також у планах завершення демаркації стику кордонів Білорусі, Польщі та України у Брестському районі.

"Органами прикордонної служби, зокрема у взаємодії з Міністерством оборони, продовжиться планове нарощування ресурсів, включаючи мобілізаційні", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Лукашенко анонсував "солідні" військові навчання з РФ. Білоруську сторону, зокрема, непокоїть те, що Польща, Україна та країни Балтії зміцнюють свої кордони задля унеможливлення міграційної кризи у своїх державах.

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