Олександр Лукашенко / © Associated Press

Росія не програє війну проти України, тому що «це дорого обійдеться всім». Потрібні мирні переговори. Також є умови, на яких Путін готовий зупинити війну.

Таку думку висловив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю виданню Time.

Лукашенко вважає, що російський диктатор Володимир Путін може погодитися на повітряне перемир’я. Але лише за умови, що Україна зробить аналогічний крок. Він переконаний, що «якщо розумно провести переговори й піти на взаємні поступки», Росія більше не буде воювати з Україною.

Також білоруський диктатор висловив сподівання, що сторони домовляться про звичайний, посилено охоронюваний кордон, а не про «демілітаризовану мертву зону». Олександр Лукашенко вважає, що Україна вже втратила свій суверенітет, коли під час війни стала залежною від фінансової та військової допомоги США та Європи. Якщо вона не буде обережною, додає він, вона може втратити Київ так само, як втратила свої східні регіони.

«Вона вже втратила контроль над своїми територіями. Станом на сьогодні вона їх втратила», — додав Лукашенко.

Водночас Лукашенко був обережним, коли йшлося про можливі поступки Путіна для припинення війни. Він запропонував, щоб США визнали претензії Росії на чотири регіони південної та східної України, навіть попри те, що ці території досі не повністю окуповані.

На думку Лукашенка, такий крок з боку Америки «ймовірно» задовольнив би імперські амбіції Путіна та зупинив би його від подальших спроб захопити українські землі. За словами білоруського лідера, це максимум, що він міг пообіцяти.

Нагадаємо, раніше самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявляв, що Росія та її президент Володимир Путін зацікавлені в укладенні «повітряного перемир’я».