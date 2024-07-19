Лукашенко несподівано вирішив показати Заходу "миролюбність" Білорусі: що він вигадав

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав пропозицію МЗС та інших органів держави про запровадження тимчасового безвізового режиму для громадян 35 держав Європи.

Про це повідомили в МЗС Білорусі.

В заяві йдеться, що Лукашенко підтримав пропозицію щодо встановлення порядку тимчасового безвізового в'їзду, виїзду та перебування в Білорусі через усі автодорожні та залізничні пункти пропуску додатково для громадян 35 європейських держав.

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В заяві МЗС зазначається, що це зроблено "з метою подальшої демонстрації відкритості та миролюбності нашої країни, прихильності до принципів добросусідства, а також для спрощення міжлюдських контактів та покращення свободи пересування".

Вказано, що порядок тимчасового безвізу з Білоруссю почав діяти від 8:00 19 липня.

У білоруському дипвідомстві також повідомили, що громадяни всіх європейських країн зі списку можуть в'їжджати та виїжджати через усі наземні та повітряні міжнародні пункти пропуску держкордону за дійсними документами, та перебувати на території країни не більше 30 діб від дня в'їзду. Такий порядок в'їзду та виїзду діятиме до 31 грудня 2024 року.

Також зберігається чинний режим безвізовий в'їзд через наземні пункти пропуску для громадян Латвії, Литви, Польщі та інших країн.

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Для яких країн Білорусь запровадила тимчасовий безвіз

До списку країн, для яких діятиме тимчасовий безвізовий режим із Білоруссю, увійшли Австрія, Андорра, Бельгія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, держава-місто Ватикан, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Угорщина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Північна Македонія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція та Естонія (щодо Естонії – зокрема особи без громадянства, які постійно проживають у цій державі).

До слова, напередодні влада Білорусі підписала угоду з окупаційними органами Криму щодо визнання російської окупації півострова. В українському МЗС попередили, що це – злочини проти держави, які матимуть наслідки.

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