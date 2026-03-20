Лукашенко несподівано заявив про "велику угоду" з США: про що домовились і до чого тут Путін

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що триває підготовка «великої угоди» зі Сполученими Штатами Америки.

Про це пише «Радіо Свобода».

«Так, справді, під час переговорів — третій чи четвертий раунд був — вони запропонували від імені Трампа укласти велику угоду, яка б відображала низку питань, що є на порядку денному наших переговорів. Я що, відмовлятися буду? Це важливо для Білорусі, в тому числі і для мене. Тому я сказав: „Я сприймаю це як нормальне явище, скажіть Дональду, що я згоден опрацювати цю велику угоду, підготувати“, — зазначив він.

Реклама

За його словами, порядок денний переговорів зі США включає не лише роботу посольств, а й тему ядерних матеріалів.

«Ми готуємося до цієї великої угоди з американцями», — додав Лукашенко.

Що передувало

Напередодні спеціальний посланець США Джон Коул за результатами переговорів з Олександром Лукашенком повідомив, що Сполучені Штати знімають санкції з двох білоруських банків і Міністерства фінансів Білорусі, а також скасовують санкції, які залишалися, проти калійних компаній «Білоруськалій», «Білоруської калійної компанії» й «Агророзквіт».

Рішення щодо санкцій оголосили після того, як в Білорусі за підсумками зустрічі Лукашенка і Коула повідомили про звільнення 250 політв’язнів. Відомо, що 15 із них вивезли з країни, 235 залишаться в Білорусі.

Реклама

Що кажуть аналітики

Рішення США скасувати санкції проти Білорусі, ймовірно, безпосередньо сприятиме економіці Росії, а отже, і її воєнним діям в Україні, заявив у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

«ISW давно вважає, що Росія де-факто анексувала Білорусь і що держави мають об’єднану оборонно-промислову базу. Таким чином, зняття санкцій США проти Білорусі безпосередньо сприяє воєнним зусиллям Росії», — йдеться в повідомленні.

Експерти вважають, що візит Коула є частиною стратегії Дональда Трампа щодо виведення Мінська з-під впливу Москви. Коул, як досвідчений юрист, включається в роботу тоді, коли звичайна дипломатія не дає результатів. Його завдання полягає у пошуку прямих і непублічних важелів впливу на режим.