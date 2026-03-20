ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1036
Час на прочитання
2 хв

Лукашенко несподівано заявив про "велику угоду" з США: про що домовились і до чого тут Путін

Документ нібито включає звільнення ув’язнених, поновлення роботи посольства США в Білорусі та питання ядерних матеріалів.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Олександр Лукашенко / © Associated Press

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що триває підготовка «великої угоди» зі Сполученими Штатами Америки.

Про це пише «Радіо Свобода».

«Так, справді, під час переговорів — третій чи четвертий раунд був — вони запропонували від імені Трампа укласти велику угоду, яка б відображала низку питань, що є на порядку денному наших переговорів. Я що, відмовлятися буду? Це важливо для Білорусі, в тому числі і для мене. Тому я сказав: „Я сприймаю це як нормальне явище, скажіть Дональду, що я згоден опрацювати цю велику угоду, підготувати“, — зазначив він.

За його словами, порядок денний переговорів зі США включає не лише роботу посольств, а й тему ядерних матеріалів.

«Ми готуємося до цієї великої угоди з американцями», — додав Лукашенко.

Що передувало

Напередодні спеціальний посланець США Джон Коул за результатами переговорів з Олександром Лукашенком повідомив, що Сполучені Штати знімають санкції з двох білоруських банків і Міністерства фінансів Білорусі, а також скасовують санкції, які залишалися, проти калійних компаній «Білоруськалій», «Білоруської калійної компанії» й «Агророзквіт».

Рішення щодо санкцій оголосили після того, як в Білорусі за підсумками зустрічі Лукашенка і Коула повідомили про звільнення 250 політв’язнів. Відомо, що 15 із них вивезли з країни, 235 залишаться в Білорусі.

Що кажуть аналітики

Рішення США скасувати санкції проти Білорусі, ймовірно, безпосередньо сприятиме економіці Росії, а отже, і її воєнним діям в Україні, заявив у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

«ISW давно вважає, що Росія де-факто анексувала Білорусь і що держави мають об’єднану оборонно-промислову базу. Таким чином, зняття санкцій США проти Білорусі безпосередньо сприяє воєнним зусиллям Росії», — йдеться в повідомленні.

Експерти вважають, що візит Коула є частиною стратегії Дональда Трампа щодо виведення Мінська з-під впливу Москви. Коул, як досвідчений юрист, включається в роботу тоді, коли звичайна дипломатія не дає результатів. Його завдання полягає у пошуку прямих і непублічних важелів впливу на режим.

Дата публікації
Кількість переглядів
1036
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie