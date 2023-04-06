Лукашенко ошелешив заявою про ядерну зброю: "Звезти в одну купу і знищити" (відео)

Політик стверджує, що він у цьому сенсі "радикал".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко несподівано озвучив думку про те, що всю ядерну зброю треба зібрати "в одну купу і знищити".

Про це він сказав у коментарі російським пропагандистам.

Політика попросили прокоментувати сьогоднішню заяву президента Франції Еммануеля Макрона на зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном про те, що розміщення ядерної зброї поза межами країн, які нею володіють, є неприпустимим. Макрон наголосив, що Росія має дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань.

Самопроголошений президент Білорусі несподівано погодився з думкою французького лідера, водночас вдавшись до іронії.

"Я з ним погоджуюся. Тому треба виводити все ядерне озброєння американцям із п’яти чи шести країн, де воно розміщене. І крапка. Я взагалі в цьому відношенні радикал. Я вважаю, що ядерну зброю треба протягом буквально деякого часу звезти в одну купу і знищити. Ось і все. А базікати язиком типу, як цей наш товариш вміє робити, – всі спеціалісти", – заявив Лукашенко.

"Тому гаразд, зберімо все в купу і знищимо – це найкращий варіант. А поки ми робимо так, як роблять вони", – зазначив політик.

Нагадаємо, наприкінці березня президент Росії Володимир Путін анонсував можливе розміщення своєї тактичної ядерної зброї в Білорусі. Лукашенко узявся активно підігрувати очільнику Кремля і заявив, що РФ може розмістити в РБ навіть стратегічне ядерне озброєння.

Згодом у Росії уточнили, що розмістять ядерну зброю в Білорусі поблизу кордону з Польщею. Відповідне сховище буде підготоване вже до 1 липня 2023 року.

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