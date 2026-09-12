Лукашенко перевіряє армію на готовність до війни: чи назріває у Білорусі щось серйозне - деталі

Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перевіряє армію на готовність до війни. Водночас диктатор заявляє, мовляв, нападати на сусідні держави не планує.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Днями Лукашенко відвідав Обуз-Лесновський загальновійськовий полігон, що на заході країни. Він заявив, що білоруські збройні сили будуть проходити перевірку готовності «до мобілізації», бо армія потребує «оновлення». З його слів, влада вже перевірила танкові і мотострілкові частини, а зараз — артилерійські бригади.

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Диктатор наголосив, мовляв, Білорусь завжди повинна бути готова до своєчасної та адекватної відповіді. Водночас, наголошує Лукашенко, нібито не має наміру нападати на сусідні держави, назвавши такий напад як такий, що «рівнозначний смерті».

Білоруський лідер заявив, що республіка не виграє конфлікт з невизначеними сусідніми державами і що Мінськ не хоче розпочинати війну. Втім, зухвало зазначив, що Білорусь зобов’язана захищати свою землю та народ. своєю чергою, міністр оборони Віктор Хренін сказав Лукашенку, що білоруські збройні сили готові до розгортання у разі війни.

«Від 2022 року Лукашенко чинить опір тому, щоб дозволити Росії задіяти Збройні сили Білорусі для підтримки російських операцій в Україні або масового вербування білорусів до російської армії, водночас уникаючи риторики Кремля, яка зображує Україну як загрозу для Білорусі», — підсумували в ISW.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко заявив про можливу мобілізацію в Білорусі. Мовляв, Збройні сили країни необхідно «розворушити». Білоруський лідер заявив, що країна «готується до війни, щоб її не було».

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Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголошує, що маневри та перевірки бойової готовності армії Білорусі є черговою спробою створити напруженість для країн Європейського Союзу.

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