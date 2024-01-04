Лукашенко підписав закон про довічні гарантії: заборонив судити себе після відставки

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко підписав поправки до Конституції. Вони регламентують права для експрезидента Республіки та його родини.

Про це повідомила пресслужба диктатора Білорусі.

Зазначається, що за новими поправками, колишній "президент" та його родина збережуть за собою недоторканність, довічну охорону та право користуватися державною нерухомістю.

Після того, як глава держави пішов у відставку, то він і члени його сім'ї зможуть не відповідати за жодні злочини, "вчинені у зв'язку зі здійсненням своїх президентських повноважень". Крім того, недоторканими залишаються його активи, майно, листування та право на довічну охорону. Також після відставки президент отримує в дар державну нерухомість, зокрема ділянку з розташованими на ній капітальними будівлями.

Також зберігається право на колишнє "президентське" медичне обслуговування і транспортне обслуговування; У разі смерті глави держави його поховання проведуть бюджетним коштом.

Крім того, експрезидент після відставки стане делегатом Всебілоруських народних зборів та довічним членом Ради Республіки.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав до мирних переговорів щодо України та цинічно заявив, що агресорку Росію спровокували на "конфлікт".

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