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Лукашенко підтвердив, що на початку війни РФ заходила до України через Білорусь

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Лукашенко підтвердив, що на початку війни РФ заходила до України через Білорусь

Олександр Лукашенко / AP.

Мовляв, такі дії РФ "мали певне значення".

Білоруський президент-диктатор Олександр Лукашенко визнав, що частина російських окупаційних військ на початку повномасштабної війни, у лютому 2022-го, зайшли до України з території Білорусі.

Про це він сказав в інтерв'ю проросійській пропагандистці.

За словами самопроголошеного білоруського президента, такі дії армії Російської Федерації "мали певне значення".

"Так, з території Білорусі окремі частини перетнули кордон України", - висловився Лукашенко.

Втім, "президент" не зміг відповісти, навіщо окупанти починали вторгнення саме з північного напрямку. Мовляв, такі запитання слід ставити українському президенту Володимиру Зеленському.

Лукашенко заявив, що начебто Москва вже досягла своєї мети у війні, а українці "більше не танцюватимуть під дудку американців і не будуть себе агресивно поводити щодо Росії".

Як повідомлялося, диктатор Олександр Лукашенко розповів, проти яких країн може застосувати ядерну зброю, яку надала РФ.

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Дата публікації
Перегляди
893
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