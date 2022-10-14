Лукашенко підтвердив запровадження в Білорусі контртерористичних заходів: як пояснює

За його словами, відбувається "загостренням по периметру корднів".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив запровадження в країн контртерористичних заходів. Мовляв, робиться це у "зв'язку із загостренням по периметру корднів".

Про це він заявив журналстам під час саміту Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії.

За словами Лукашенка, запроваження такого режиму відбулося згідно з документами, які на цей випадок передбачені у союзі Білорусі та Росії.

"Це давно прописано: у зв'язку із загостренням введемо режим такої підвищеної терористичної небезпеки. Тому ми розпочали процедури з розгортання союзної угруповання військ, основу якого складає, як я вже сказав, армія Білорусі, яка вже доповнюється частинами Російської Федерації. Все за планом", - наголосив "президент".

До слова, про запровадження контртерористичних заходів заявив глава МЗС республіки Володимир Макей. За його словами, це пов'язане із тим, що, мовляв, Мінськ має інформацю про заплановані "провокації" з боку "деяких суміжних держав".

Союз Путіна і Лукашенка

Лукашенко заявив про військову загрозу для своєї країни і звинуватив Україну в підготовці наступу. Пролунали такі заяви білоруського диктатора на тлі того, що РФ засередила у його країні озброєння, а територія Білорусі стала плацдармом для запуску по Україні ракет.

Після цього Лукашенко та Путін вирішили спільно розгорнути війська. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що в сусідній країні близько тисячі солдатів армії РФ. За його словами, українські війська готові до можливого наступу ворога з Білорусі.

Своєю чергою, військовий експерт Петро Черник вважає, що запровадження контртерористичних заходів в Блорусі - ні що інше як робота на власне населення. За його словами, це звичайний пропагандистський ефект.

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