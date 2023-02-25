Лукашенко по "секрету" розповів, що 24 лютого довго розмовляв з Путіним

За словами диктатора, він має дуже тісний зв'язок з Путіним.

Білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко "по секрету" розказав, що 24 лютого, у роковини вторгнення Росії до України, мав бесіду з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Про це лідер правлячого режиму заявив в Раубичах, повідомив Telegram-канал "Пул первого".

За словами Лукашенка, ввечері 24 лютого він провів "довгу" бесіду з Путіним. Втім, про що саме говорили диктатори, не повідомив. Але "президент" Білорусі вихвалився, що має дуже тісний зв'язок з Путіним.

"Відкрию секрет, вчора ми ввечері з ним довго розмовляли на різні теми. Слухайте, у нас відносини дай Бог, щоб завжди були такими. І після мене, щоб вони були такими", - заявив білоруський диктатор.

Нагадаємо, 17 лютого Лукашенко вкотре здійснив візит до Росії. У резиденції Ново-Огарьово диктатор зустрівся з Володимиром Путіним.

Лукашенко зізнався, що був змушений приїхати до Путіна. Так глава Кремля дякував білоруському колезі за візит: "Шановний Олександре Григоровичу, дякую, що погодилися приїхати. Ну, дійсно...". На що Лукашенко сказав: "Так, ніби я міг не погодитися?".

Читайте також:

Трибунал для Путіна та Лукашенка: за що проголосував Європарламент