Лукашенко погрожує Україні «втратою державності»

Лукашенко погрожує Україні / © Associated Press

Реклама

Самопроголошений президент Білорусі Олександр “ заявив, що Україна може перестати існувати як держава», та закликав президента України Володимира Зеленського якнайшвидше сісти за стіл переговорів для мирного врегулювання конфлікту.

Таку заяву Лукашенко зробив в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

«Щастя на територію України ніхто не принесе, крім слов’янських держав», — стверджує білоруський диктатор.

Реклама

Він також додав, що західні «сусіди» України нібито готові «відтяпати» частину її території.

На думку Лукашенка, головною проблемою у врегулюванні конфлікту є сам Зеленський, на якого чинився «надпотужний тиск».

«Ми отримуємо масу інформації, що тут справа не в США, які дуже хочуть просування, не в Росії, яка готова до руху, і не в європейських лідерах», — зазначив він.

Лукашенко додав, що «Росія, хай там як, просувається на фронті».

Реклама

Раніше повідомлялося, що Лукашенко відреагував на слова російського журналіста про можливі удари по Москві та Кремлю, закликавши українського президента «заспокоїтися» та обміркувати наслідки.

Ми раніше інформували, що білоруський диктатор Лукашенко розповів, що провів п’ять годин у Кремлі, обговорюючи з Путіним, як обом країнам «вижити».