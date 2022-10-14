"Лукашенко - політичний мертвень": експерт прокоментував режим контртерористичної операції в Білорусі

Військовий експерт Петро Черник вважає, що запровадження в Блорусі режиму контртерористичної операції - це ні що інше як робота на власне населення. У Мінську пояснюють це тим, що, мовляв, мають інформацю про заплановані "провокації" з боку "деяких суміжних держав".

Про це він сказаву під час національного марафону новин у слоті ТСН.

За його словами, це звичайний пропагандистський ефект. Розрашований він перш за все на внутрішню аудиторію.

"Він (Лукашенко - Ред.) мусить показувати якусь свою позицю. Маємо розуміти, що Лукашенко - політичний мертвень в усіх можливих сенсах. Він нелегальний і нелегітимний з усіх можливих позицій: і з точки зору власного народу, і з точки зору міжнародного істеблішменту. Путін тримає біля його голови заряджений револьвер", - каже Черник

Експерт наголосив: білоруський "президент" не хоче ув'язуватися у сухопутну війну в Україні, бо усвідомлює наслідки для себе.

"От і шукає якісь прецеденти, щоб відтягнути цей момент. Чи відтягне - це гадання на кавовій гущі", - наголосив Петро Черник.

Загроза з Білорусі

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявляє, що українські війська готові до можливого наступу ворога з Білорусі. Наразі ситуація поблизу північного кордону контрольована. За його словами, близько тисячі вйськових армії РФ перебувають у сусдній країні.

Тим часом днями Лукашенко та Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що наслідки такої "співпраці" можуть бути не раніше весни.

У НАТО нараз не бачать ознак, що Білорусь готується до нападу на Україну. Як можливу причину, називають загрозу санкцій з боку Заходу. Олексій Арестович вважає, що білоруська армія не готова до вторгнення. Мовляв, режим Лукашенка просто уже віддав Путіну запаси зброї та техніки.

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