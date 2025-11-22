Лукашенко помилував 31 громадянина України - передавання відбувається просто зараз

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 31 громадянина України.

Про це повідомила його прессекретарка Наталія Ейсмонт, передають білоруські ЗМІ.

«У рамках досягнутих домовленостей між президентом США Дональдом Трампом та президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком, на прохання української сторони та з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту в сусідній державі, керуючись принципами гуманізму та як жест доброї волі, президент помилував 31 громадянина України, який скоїв кримінальні злочини на території нашої країни», — заявила Наталія Ейсмонт.

«Буквально зараз, у ці хвилини, відбувається передача їх українській стороні», — розповіла вона.

