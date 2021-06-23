Лукашенко пообіцяв, що Білорусь не буде захищати Європу від нелегальних мігрантів

Білоруський диктатор заявив, що це — своєрідна відповідь на санкції Заходу.

Білорусь не буде захищати Європу від нелегальної міграції, наркотрафіку та контрабанди в умовах санкцій.

Про це заявив самопроголошений президент республіки Олександр Лукашенко, — пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на телеканал "Білорусь 1".

"Сьогодні вони (країни Заходу — ред.) завили. Ах, білоруси їх не захищають. В Литву, Латвію і в Польщу кинулися тисячі та тисячі нелегальних мігрантів. Вони вимагають від нас захистити їх від контрабанди, від наркотиків. Аж через Атлантику чути сигнал: допоможіть, як це було раніше, затримайте ядерні матеріали, щоб вони не потрапили в Європу. Так і хочеться запитати, ви що там, очманіли взагалі? ви проти нас розв'язали гібридну війну і вимагаєте, щоб ми вас захищали, як і раніше?" — заявив Лукашенко.

"Ви нас інформаційно душите, методично і колективно. Рушайте, намагаєтеся вбити нашу економіку і чекаєте, що ми будемо витрачати сотні мільйонів доларів, як і раніше, на захист ваших геополітичних інтересів? Тільки божевільні можуть так думати та розраховувати на нашу підтримку. Боремося проти цього зла, як можемо. Хочете, щоб ми, як раніше, боролися, робіть в цьому напрямку кроки, а не намагайтеся нас задушити. Це безперспективно", — додав Лукашенко.

Раніше Європейський союз ввів персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, членів його сім'ї, білоруських пропагандистів і посадових осіб.

У списку санкцій виявилися 78 осіб і 8 підприємств. Серед них є політики, бізнесмени, пропагандисти, військові, міліцейські, члени сім'ї Лукашенко, депутати, судді і прокурори.

Під санкції потрапили також білоруські компанії, зокрема: МАЗ, БелАЗ, Белаеронавігація, Bremino Group, Globalcustom, "Нова нафтова компанія", Logex і Sohra.

Нагадаємо, 4 червня Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям літати в своєму авіапростір і приземлятися в аеропортах ЄС. Рішення прийняли відповідно до висновків Ради ЄС від 24-25 травня. Тоді глави держав і урядів ЄС рішуче засудили незаконну вимушену посадку рейсу Ryanair в Мінську 23 травня як загрозу авіаційної безпеки. В ЄС також засудили затримання в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.

Новини світу: посли ЄС дозволять ввести санкції проти режиму Лукашенка через посадку літака із Протасевичем

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