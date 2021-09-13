Лукашенко попередив про імовірність розміщення російських С-400 на кордоні з Україною

Білорусь планує закупити у Росії озброєння на суму понад один мільярд доларів.

Олександр Лукашенко заявив про наміри закупити у Росії зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) С-400. Їх можуть розмістити на білорусько-українському кордоні.

Про це пише білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

За його словами, Мінськ має намір закупити російських озброєнь на понад на $ 1 млрд.

"Ми ведемо переговори і плануємо поставки С-400. Ми приділили питанням оборони і безпеки з Владіміром Путіним дуже багато уваги. Загалом це питання було вплетено в усі питання (переговорів - ред.). Я йому ще раз нагадав про С-400... Найближчим часом (я підписав позавчора розпорядження) з Російської Федерації поставлять нам десятки літаків, десятки вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Може бути, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив", - заявив він.

Також читайте Польща оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Лукашенко додав, що російські ЗРК можуть розмістити на білорусько-українському кордоні, вкотре звинувативши Київ у начебто "підігріванні" ситуації в Білорусі.

"Зараз у нас повністю комплексами С-300 перекритий периметр на західному напрямку. Але у нас і південний напрямок додався. Ми з білоруськими генералами і росіянами обговорювали цю тему. Нас починають з півдня підігрівати. А що ще буде... Ми повинні готуватися - 1200 км кордон з Україною. Тому нам доведеться закривати і цей периметр. І ми вели саме мову про те, що С-400 нам знадобиться", - додав Лукашенко.

Читайте також:

Зустріч Лукашенка і Путіна: як політики домовлялися про повну інтеграцію

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання