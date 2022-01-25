Лукашенко пояснив, навіщо відправив додатковий військовий контингент на кордон з Україною

Лукашенко пояснив, навіщо відправив додатковий військовий контингент на кордон з Україною

Заходи із посилення кордону співпали зі спільними російсько-білоруськими військовими навчаннями.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував рішення про посилення охорони кордону з Україною, куди направлений додатковий контингент білоруських Збройних сил.

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Про це повідомляє "Пул першого".

"Я змушений це робити, тому що на кордоні з Україною у нас не краще, ніж із поляками", - заявив Лукашенко, додавши, що саме на білорусько-українському кордоні "неодноразово припинялися спроби незаконного провезення зброї та боєприпасів".

Самопроголошений президент Білорусі також зазначив, що заходи із посилення кордону співпали зі спільними російсько-білоруськими військовими навчаннями.

"З Україною, на превеликий жаль, нам непросто. І нам треба прискореним варіантом створювати там відповідне угруповання, щоб прикрити майже півтори тисячі кілометрів кордону з Україною, величезна протяжність. І ця наша робота, яку ми запланували давно, співпала із навчаннями, які ми домовилися з Путіним ще минулого року на півдні провести", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, 17 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у лютому біля білоруських кордонів із Польщею та Україною пройдуть оперативні спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі. Згодом стало відомо, що військові навчання "Союзна рішучість-2022" відбудуться в Білорусі 10-20 лютого.

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