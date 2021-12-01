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Лукашенко пригрозив перекрити енерготранзит, якщо його будуть "душити поляки"

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Лукашенко пригрозив перекрити енерготранзит, якщо його будуть "душити поляки"

Associated Press

Лукашенко каже, що білоруси мовляв не дуже часто їздять до ЄС.

Олександр Лукашенко висловив готовність зупинити транзит енергоносіїв, якщо Польща закриє кордон у зв'язку з мігрантською кризою.

Про це повідомляє державне агентство Білорусі БЕЛТА.

"Коли мене будуть "душити" поляки чи ще якісь там, я дивитимуся на якісь контракти? Та облиште, про що ви говорите. Поляки вирішили закрити кордон з Білоруссю - добре, закривайте. Ми не дуже часто їздимо до Євросоюзу. Наші інтереси сьогодні в Росії, Китаї та на Сході найбільше. А якщо я закрию, що буде тоді з цим потоком, який в переважно до Росії, Китаю йде через нас?" - сказав Лукашенко.

На його думку, у такому разі європейські товари потрапити до Росії й далі через Україну не зможуть. 

"Тільки Білорусь. Тому, перш ніж робити з їхнього боку заяви, треба взяти свої "курячі мізки" в руки, як у народі кажуть, і подумати, що ти брязкаєш. Він закриє кордон... Кому ти нашкодиш? Сам собі. А потім, ти закриєш - тоді подумайте, як ви енергоносії купуватимете в Росії", - додав Лукашенко.

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