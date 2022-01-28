Лукашенко пригрозив повернути Україну в "лоно слов'янства" та назвав себе диктатором

Самопроголошений глава Білорусі вважає, що Захід нібито хоче "утопити у крові російсько-українське братство".
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував "повернути Україну в лоно нашого слов'янства".
Про це він заявив у своєму посланні до білоруського парламенту.
"Ми — рідні слов'янські народи. Ми повернемо нашу Україну в лоно нашого слов'янства. Ми це обов'язково зробимо", — сказав Лукашенко.
Самопроголошений глава Білорусі вважає, що Захід нібито хоче "втопити у крові російсько-українське братство".
"Українців штовхають у полум'я конфлікту, ламають їхню свідомість, цілеспрямовано готують до агресії. Формують вороже ставлення до братніх народів, зокрема до білорусів", — каже Лукашенко.
Також під час виступу самопроголошений президент назвав себе диктатором. На запитання, як він розуміє демократію по-білоруськи, Лукашенко відповів: "Я ж диктатор, мені важко розуміти демократію".
Раніше повідомлялося, що США можуть запровадити персональні санкції проти Путіна та Білорусі у разі вторгнення російських військ до України.
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