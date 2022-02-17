Лукашенко пригрозив Заходу стати "вічним президентом" та назвав умови, за яких готовий залишити владу

Лукашенко вимагає, щоб "Білорусь зняли з мушки прицілу".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може стати "вічним президентом", якщо "Захід продовжить атакувати Білорусь".

Про це він сказав у четвер, 17 лютого, під час відвідин білорусько-російських навчань "Союзна рішучість-2022" на полігоні Осиповицький, повідомляє БЕЛТА.

Водночас Лукашенко назвав умови, за яких готовий залишити владу.

"Якщо колективний Захід, перш за все американці, знімуть Білорусь з мушки прицілу і не перевертатимуть у нас тут усілякими способами, як було в 2020 році, все буде законно (зміна влади), акуратно і буде раніше, ніж ви хочете або вони хочуть. Але якщо Захід продовжить атакувати Білорусь, я буду вічним президентом", - резюмував Лукашенко.

Нагадаємо:

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий разом з Росією визнати "ДНР" і "ЛНР" і що це буде спільне з Путіним рішення.

Також Лукашенко заявив, що може розмістити під Мінськом російські зенітні ракетні комплекси С-400 та "Іскандери". Озброєння самопроголошений президент планує купити чи отримати від РФ у подарунок.

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