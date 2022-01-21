Лукашенко про інцидент з рейсом Ryanair: для Заходу найкращим рішенням буде "спустити все на гальмах"

Лукашенко про інцидент з рейсом Ryanair: для Заходу найкращим рішенням буде "спустити все на гальмах"

В ІКАО визнали, що перехоплення, примусу до посадки або зміни маршруту літака Ryanair з боку Білорусі не було.

Для Заходу найкращим рішенням щодо інциденту з літаком Ryanair буде "спустити все на гальмах".

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час відвідування Брестської області в п'ятницю, 21 січня, пише БелТА.

"В ІКАО визнали, що перехоплення, примусу до посадки або зміни маршруту літака Ryanair з боку Білорусі не було", - сказав він.

Раніше в січні Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) дійшла висновку, що повідомлення про бомбу на борту літака авіакомпанії Ryanair, яке змусило екіпаж здійснити посадку в Мінську в травні минулого року, було хибним. Водночас організація не змогла "звинуватити якусь особу чи державу у скоєнні цього акту незаконного втручання".

Нагадаємо:

У США судова влада висунула звинувачення щодо чотирьох громадян Білорусі у зв'язку з примусовою посадкою літака авіакомпанії Ryanair у 2021 році.

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