Лукашенко раптово перепросив Зеленського, але знову вдався до погроз

Лукашенко нафантазував «погрози» від Зеленського, але дав задню і перепросив / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після погроз раптово змінив тон щодо Володимира Зеленського.

Про це він сказав в інтерв’ю Al Arabiya English, передають білоруські ЗМІ.

Білоруський диктатор визнав, що його нещодавня критика на адресу Володимира Зеленського могла бути надмірною, але назвав це «відповіддю» на заяви Києва про наявність цілей на території Білорусі.

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«Скажу відверто, українці часом успішно обороняються на фронті, але вони не такі успішні, як росіяни. Що стосується критики Зеленського, ну може бути, це й перебір, але це була відповідь на його ці заяви. „Так, у нас 500 цілей, та ми знаємо, де Лукашенко там перебуває, ми за ранок ударом, ракетами, безпілотниками“ (зауважимо, що про 500 цілей на території Білорусі говорив не Володимир Зеленський, а Роберт «Мадяр» Бровді — Ред.). Я мовчав, але коли мені почали погрожувати, я мушу відповісти», — сказав він.

Далі Лукашенко вдався до зверхнього тону, натякаючи на «недосвідченість» Зеленського, але водночас висловив щось схоже на вибачення:

«Ну я розумів, людина перебуває під таким пресом, молода людина, недосвідчена, вона не військова людина, ну може, щось у голові там не спрацювало. Якщо Володимир Олександрович образився, я прошу вибачення у нього за ці слова. Можливо, й не треба було з огляду на те, що він все ж воює. Можливо, мені й не треба було так різко говорити про це. Але з іншого боку, він повинен розуміти, у нас часто кажуть: як співають, так і відспівують».

Диктатор також пригрозив, що Володимиру Зеленському треба бути обережнішим.

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«Тим паче, він чудово розуміє, що з боку Білорусі, і особливо з мого боку, якихось військових дій очікувати не варто», — запевнив він.

Лукашенко стверджує, що нібито «від першого дня війни» пропонував Зеленському, як домовитися та укласти мир.

«І якби він мене тоді послухав 2022 року, сьогодні не було б розмови про те, де зупинитися — по лінії зіткнення чи ще 13% невідвойованого росіянами Донбасу віддати. Але він тоді мене не послухав», — стверджує він.

Самопроголошений президент також самовпевнено порадив, що Зеленському начебто «треба заспокоїтися» і «не провокувати білорусів».

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Нагадаємо, також Лукашенко заявив, що Росія була «в Києві», але Путіна «попросили відвести війська».

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