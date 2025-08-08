- Дата публікації
Лукашенко розкрив, про що шкодує Путін щодо війни в Україні
Олександр Лукашенко зізнався, про що шкодує Володимир Путін.
Президент РФ Володимир Путін «багато про що шкодує» щодо війни в Україні.
Таку думку висловив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю виданню Time.
«Мені здається, що ця війна, ця спеціальна військова операція, пішла не так, як він думав», — сказав Лукашенко.
На запитання журналіста, чи шкодує Путін про початок повномасштабного вторгнення, білоруський диктатор відповів ствердно: «Так, я так думаю. Я впевнений, що він багато про що шкодує».
Нагадаємо, Росія не програє війну проти України, тому що «це дорого обійдеться всім». Потрібні мирні переговори. Також є умови, на яких Путін готовий зупинити війну.
Також зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна може відбутися вже в понеділок у Європі. Раніше Путін говорив, що країною, де можуть відбутися переговори, можуть стати ОАЕ. За даними співрозмовників видання, Рим розглядається як потенційне місце зустрічі двох лідерів.