ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
524
Час на прочитання
1 хв

Лукашенко розкрив, про що шкодує Путін щодо війни в Україні

Олександр Лукашенко зізнався, про що шкодує Володимир Путін.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін «багато про що шкодує» щодо війни в Україні.

Таку думку висловив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю виданню Time.

«Мені здається, що ця війна, ця спеціальна військова операція, пішла не так, як він думав», — сказав Лукашенко.

На запитання журналіста, чи шкодує Путін про початок повномасштабного вторгнення, білоруський диктатор відповів ствердно: «Так, я так думаю. Я впевнений, що він багато про що шкодує».

Нагадаємо, Росія не програє війну проти України, тому що «це дорого обійдеться всім». Потрібні мирні переговори. Також є умови, на яких Путін готовий зупинити війну.

Також зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна може відбутися вже в понеділок у Європі. Раніше Путін говорив, що країною, де можуть відбутися переговори, можуть стати ОАЕ. За даними співрозмовників видання, Рим розглядається як потенційне місце зустрічі двох лідерів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie