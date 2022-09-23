Лукашенко розповів, чи буде оголошувати мобілізацію в Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що не планує слідом за РФ оголошувати мобілізацію в країні.

Про це повідомляє видання "Белта".

"Ця мобілізація у Росії. Те, що на нас намагаються перекинути цей місток, що буде і в нас... а якщо не буде? Це вас, пропагандистів би перетерли. А їм за це нічого не буде. Їм треба створити ситуацію. За щось учепитися. Не буде жодної мобілізації. Це брехня", - заявив Лукашенко.

До слова, раніше самопроголошений білоруський президент заявляв, мовляв, бачить "загрозу з боку України". Саме тому поручив розпочати підготовку до оборони за нормами воєнного часу. Крім того, Білорусь досі не припиняє військових навчань на кордоні з Україною.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

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