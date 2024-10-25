Лукашенко розповів, чи давав Путіну дозвіл для нападу на Україну з території Білорусі

"Президент" вигадав власну версію подій, що сталися у лютому 2022-го.

Так званий "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський президент-диктатор Володимир Путін не просив у нього дозволу, щоб напасти на Україну з території його країни.

Про це білоруський диктатор заявив в інтерв’ю ВВС.

Лукашенко цинічно назвав напад РФ на Україну з території РБ, звичайним "виведенням військ (Росії - Ред.) після навчань". Втім, нібито потім Путіна спровокували і він "перенаправив частину цих військ до Києва".

Журналіст запитав самопроголошеного президента РБ, чому той дозволив Кремлю напасти на Україну в тому числі з території Білорусі.

"Звідки ви знаєте, що я давав дозвіл на використання білоруської території?", - висловився білоруський "президент".

Нагадаємо, що Лукашенко розповів власну версію подій, які відбувалися вночі 24 лютого 2022-го. За його словами, нібито на території РБ відбувалися навчання за участю кількох тисяч російських солдатів.

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