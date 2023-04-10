Лукашенко розповів про таємну домовленість з Путіним у Кремлі (відео)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу 10 квітня попросив у Росії гарантії безпеки для своєї країни. Диктатор також розповів про свою домовленість з Володимиром Путіним.

"Після останніх переговорів з Володимиром Володимировичем ми домовилися, що ви зі спеціалістами приїдете до Білорусі і ми сядемо з вамиі обговоримо питання безпеки Білорусі. Десь після 1994 року, відомого Будапештського меморандуму, де клялися всі західні держави та Росія, Казахстану, Україні та Білорусі надати повну безпеку. Ви знаєте, що західні держави розтоптали всі ці домовленості, угоди та заяви. І жодної безпеки немає. Малася на увазі економічна безпека, у тому числі. Але яка економічна безпека, якщо вони запроваджують проти нас, Росії, санкції", - сказав самопроголошений президент РБ.

Лукашенко також заявив, що Путін повністю підтримав його щодо прохання про гарантії безпеки для Бтлорусі і у майбутньому буде розроблений відповідний документ.

"І треба зрозуміти, який правовий акт потрібно ухвалити, щоб забезпечити безпеку Білорусі. Загалом, це звучало на переговорах так, що у разі агресії проти Білорусі Російська Федерація захищає Білорусь як власну територію. Ось такі нам потрібні гарантії безпеки... Ну які нам гарантії безпеки Америка може надати, та ніякі, окрім підганяння агресії проти нас, як ми зараз бачимо. Нам потрібні повні гарантії безпеки нашої братньої Росії", - резюмував Лукашенко.

Нагадаємо, 10 квітня Лукашенко та Шойгу проводять зустріч у Мінську.

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