Наступ РФ з Білорусі на Україну в лютому 2022-го: Лукашенко вигадав свою версію

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився про наступ на Україну армії РФ з території його країни.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Стіву Розенбергу для BBC.

Розенберг наголосив, що Республіка Білорусь зіграла свою роль у війні проти України, коли путінська армія частково розпочала наступ з її території, а сам Лукашенко дав дозвіл на це. Втім, в інтерв'ю "президент" ухилився від відповіді.

"Звідки ви знаєте, що я дав дозвіл на використання білоруської території?" – висловився Лукашенко.

За його словами, нібито на території РБ відбувалися навчання за участю кількох тисяч російських солдатів. Згодом президент-диктатор Путін почав відводити свої війська з того місця, де вони перебували на півдні Білорусі, дорогою, яка йде вздовж кордону з Україною:

"В якийсь момент він перенаправив частину цих військ до Києва. Я впевнений, що їх спровокували. Путін сам вирішує, як йому виводити свої війська. Через Київ. Або він міг піти через Мінськ", – наголосив Лукашенко.

Також білоруський диктатор заявив, мовляв, не телефонував Путіну, щоб дізнатися, що відбувається. Мовляв, кремлівський "фюрер" має право розпоряджатися своїми солдатами так, як вважає за потрібне.

Нагадаємо, також Лукашенко розповів, про що шкодує Путін у війні з Україною. Нібито "фюрер" шкодує про втрати, бо "він же жива людина". Втім, диктатор РФ переконаний, що має рацію.

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