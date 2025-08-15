- Дата публікації
Лукашенко та Трамп провели телефонну розмову: деталі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито щойно провів першу телефонну розмову з Дональдом Трампом, який прямує на саміт із главою Кремля на Алясці.
Про це повідомляє BELTA.
«Лукашенко та Трамп провели телефонну розмову. Розмова завершилася 10 хвилин тому», — йдеться у повідомленні.
Наскільки відомо, це перший прямий контакт Трампа та Лукашенка.
Дональд Трамп після розмови з Лукашенком написав у соцмережі Truth Social таке: «Я з нетерпінням чекаю на зустріч із президентом Лукашенком у майбутньому».
Нагадаємо, у червні спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог несподівано відвідав Білорусь і зустрічався з Лукашенком.