Лукашенко та Трамп провели телефонну розмову: деталі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито щойно провів першу телефонну розмову з Дональдом Трампом, який прямує на саміт із главою Кремля на Алясці.

Про це повідомляє BELTA.

«Лукашенко та Трамп провели телефонну розмову. Розмова завершилася 10 хвилин тому», — йдеться у повідомленні.

Наскільки відомо, це перший прямий контакт Трампа та Лукашенка.

Дональд Трамп після розмови з Лукашенком написав у соцмережі Truth Social таке: «Я з нетерпінням чекаю на зустріч із президентом Лукашенком у майбутньому».

Повідомлення Трампа після розмови з Лукашенком

Нагадаємо, у червні спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог несподівано відвідав Білорусь і зустрічався з Лукашенком.