ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
952
Час на прочитання
1 хв

Лукашенко та Трамп провели телефонну розмову: деталі

Наскільки відомо, це перший прямий контакт Трампа та Лукашенка.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко / © БЕЛТА

Доповнено додатковими матеріалами

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито щойно провів першу телефонну розмову з Дональдом Трампом, який прямує на саміт із главою Кремля на Алясці.

Про це повідомляє BELTA.

«Лукашенко та Трамп провели телефонну розмову. Розмова завершилася 10 хвилин тому», — йдеться у повідомленні.

Наскільки відомо, це перший прямий контакт Трампа та Лукашенка.

Дональд Трамп після розмови з Лукашенком написав у соцмережі Truth Social таке: «Я з нетерпінням чекаю на зустріч із президентом Лукашенком у майбутньому».

Повідомлення Трампа після розмови з Лукашенком

Повідомлення Трампа після розмови з Лукашенком

Нагадаємо, у червні спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог несподівано відвідав Білорусь і зустрічався з Лукашенком.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie