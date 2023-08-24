Лукашенко у День Незалежності згадав про "цінність сусідства" та цинічно побажав миру

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко привітав "братній український народ із Днем Незалежності" та знову запропонував стати посередником у припиненні війни, яку розв'язала Росія.

Про це повідомила його пресслужба.

Самопроголошений президент зауважив, що "багато поколінь білорусів та українців століттями жили у злагоді та повазі", "торгували, створювали сім'ї та виховували дітей". Також згадав Лукашенко і "боротьбу з фашизмом" і "перші повоєнні п'ятирічки".

"Ми маємо використовувати цінність нашого сусідства задля припинення конфронтації. Білоруська сторона готова зробити для цього все потрібне і навіть більше. Вірю в те, що нам це під силу", - заявив білоруський диктатор.

Крім того, він цинічно побажав, аби в Україні "запанував безцінний і такий потрібний усім людям доброї волі мир".

Як повідомлялося раніше, в інтерв'ю проросійській пропагандистці Олександр Лукашенко підтвердив, що на початку війни РФ заходила до України через Білорусь. Мовляв, такі дії армії Москви "мали певне значення".

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