Лукашенко у відповідь на санкції погрожує перекрити транзит газу до Європи

Лукашенко у відповідь на санкції погрожує перекрити транзит газу до Європи

ЄС та США 2 грудня через мігрантську кризу ввели нові санкції проти Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову заявив, що у відповідь на санкції може перекрити транзит газу до Європи.

Про це він сказав в інтерв'ю турецькій телерадіокомпанії TRT, повідомляє провладне видання "БЕЛТА".

"Якщо санкції, які вони вводять або введуть у майбутньому, поставлять нас у надзвичайний стан і ми не матимемо жодного виходу відповісти іншими заходами на їхні санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом (ред. - припинення транзиту газу)", – сказав Лукашенко.

Варто зазначити, що раніше Білорусь у відповідь на ухвалені санкції ввела заборону ввезення на її територію товарів з ЄС, США та Британії.

Нагадаємо, ЄС опублікував "чорний список" білоруських фізосіб і компаній, що потрапляють під санкції. Санкції почали діяти від 2 грудня. Загалом у списку - 17 прізвищ, їм забороняють в'їзд до ЄС і заморожують їхні рахунки тут. Також 2 грудня запровадили нові санкції проти Білорусі США. Обмеження торкнулися 20 фізичних осіб, 12 організацій, а також під санкціями опинилися три літаки.

Тим часом "чорний список" ЄС невдовзі може стати ще довшим - тут уже готують шостий пакет санкцій. І в ньому можуть опинитися до трьохсот осіб і компаній.

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