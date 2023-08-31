Лукашенко в гніві: диктатор відреагував на вимогу сусідів вивести "Вагнер" з Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав вимоги Польщі, Латвії, Литви та Естонії вивести найманців ПВК "Вагнер" яіз території країни необґрунтованими й дурними.

Про це білоруський диктатор сказав на засіданні Ради безпеки, передає БелТА.

Хвилювання іноземних лідерів щодо перебування "Вагнера" в Білорусі Лукашенко назвав "істерією".

"Вони достукалися до того, що вимагають негайного виведення їх (вагнерівців, - ред.) із Білорусі. Водночас самі збільшують військові бюджети, стягують до наших кордонів великі військові формування. Відповідь проста: ні в Польщі, ні в Литві, ні в інших країнах Балтії не має бути жодного іноземного військовослужбовця. Тоді можна і нам висувати претензії щодо присутності тут військовослужбовців з інших країн. А поки що це необґрунтовані та дурні вимоги", - заявив він.

Традиційно Лукашенко напав на своїх сусідів-членів НАТО, які "стягнули" до кордонів РБ війська. "Президент" також згадав іноземних солдатів, що присутні там. Ба більше - він звинуватив НАТО в "нарощуванні військової присутності навколо Білорусі", "у провокаційних навчання біля кордонів".

Нагадаємо, 31 серпня у Білорусі заявили, що "солдати НАТО перетнули їхній кордон". Йдеться про латвійських військових, які входять до блоку Альянсу. Інцидент начебто стався напередодні.

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