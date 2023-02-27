Лукашенко вимагає від Зеленського "помиритися" з Росією і погрожує Україні "загибеллю"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "Україна повинна негайно укласти мир з Росією". Також білоруський диктатор похвалив президента Зеленського.

Про це він сказав в інтерв'ю китайським ЗМІ, пишуть білоруські пропагандисти.

Лукашенко заявив, що нібито наша держава "повинна зрозуміти, що немає іншого виходу, крім укладання мирного договору з Росією". Диктатор хоче, щоб Україна це зробила "негайно та без попередніх умов".

Президента Володимира Зеленського Лукашенко назвав "непоганою, але недосвідченою людиною". Він заявив, що "Захід аплодує українському лідеру нещиро, хоча Зеленський нібито цим задоволений".

Також Лукашенко порадив президенту України "помиритися з РФ, щоб не допустити загибелі України", бо мовляв, якщо у світі почнеться новий військових конфлікт, то про нашу державу "всі забудуть".

Нагадаємо, Китай представив свій мирний план щодо війни Росії проти Україні. Документ складається із 12 пунктів, які спеціально підготували у Пекіні до річниці вторгнення.

Раніше прессекретар президента держави-аргесорки Дмитро Пєсков заявив, що жодного "мирного плану" щодо України не може існувати без врахування "сьогоднішніх реалій", тобто так званого "входження" до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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