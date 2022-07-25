Лукашенко вкотре надурив Путіна - російська опозиціонерка

На її думку, Лукашенко як політик сильніший за Путіна.

Російська опозиціонерка Ольга Курносова вважає, що Олександр Лукашенко вкотре надурив очільника Кремля Володимира Путіна своїми заявами про його авторство щодо ідей "слов'янської держави" та небажання бути частиною "руского міра".

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню OBOZREVATEL, відповідаючи на запитання, чи зазіхає Лукашенко на лаври російського диктатора.

"Він не лише зазіхає. Він каже, що не збирається вписуватися в путінський "русскій мір", що не готовий бути частиною цього "міра". Лукашенко каже: "Давайте якесь панслов'янське братство, яке, між іншим, я вигадав". І воно має бути досить широким, бо слов'ян багато – болгари, поляки, словаки… Кого там тільки немає. "І все це наші братні народи". За великим рахунком, це така ж історія про "назад п'ятами", як те, що ми побачили в тому ж таки інтерв'ю France-Presse – що жодної ядерної зброї в Білорусі не розміщуватимуть. Тож укотре Лукашенко Путіна надурив", - зазначила Курносова.

Також вона наголосила, що Лукашенко, на її думку, як політик сильніший за Путіна.

"Ну, це цілком у його манері. Він весь час так поводиться. Саме тому я завжди кажу, що як політик Лукашенко сильніший за Путіна", - підсумувала російська опозиціонерка.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 152-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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