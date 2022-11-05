Лукашенко влаштував драму через санкції від Зеленського: "Я до нього, як до своєї дитини ставився"

Диктатор також запевнив, що не відправить на війну свою армію, але й вдався до погроз.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поділився вигадками про те, як він намагався нібито допомогти Україні перед Росією, а її президент запровадив проти РБ санкції.

Про це білоруський диктатор сказав під час одного з останніх виступів, відео якого виклали в Мережу.

"До мене не треба претензії висувати. Ви бачили мою позицію щодо України. Що я тільки там не робив! І першим, хто проти нас санкції ввів, був Київ – Володя Зеленський, до якого я, як до своєї дитини ставився. І те зробив, і це, і попросив Росію… Я навіть казати тут не хочу. Вони проти нас санкції! Чому?" – влаштував драму Лукашенко.

І одразу ж відповів на власне запитання, вигадавши, що "вони несамостійні". Політик нафантазував, нібито Україні дали команду через поляків американці, тому проти Білорусі почали запроваджувати санкції.

"Небо закрили нам. Чого ви тепер до мене звертаєтесь і на мене ображаєтесь? Ми виконуємо свої союзницькі домовленості із Росією", – так самопроголошений президент назвав свою підтримку війни РФ проти України.

Лукашенко також вкотре запевнив, що начебто не збирається відправляти на війну свою армію, водночас вдавшись до погроз.

"Я не маю абсолютно ніякого бажання відправляти до України військових, якщо вони (українські військові – ред.) не ступлять на нашу територію зі зброєю. Будь ласка, приїжджайте, ми вас лікуватимемо, на руках носитимуть, ви рідні для нас. Але зі зброєю в руках – мало не здасться", – сказав диктатор.

Загроза нападу з Білорусі

Пряма участь Білорусі у війні проти України на сьогодні малоймовірна – такою є найсвіжіша оцінка аналітиків американського Інституту вивчення війни.

Сам Лукашенко напередодні заявляв, що не планує відправляти свою армію воювати проти України, а "мріє" про те, щоб не було війни.

Водночас про наступ з Білорусі на Україну міркує президент Росії Володимир Путін. За оцінками військового експерта Михайла Самуся, очільник Кремля хотів би зафіксувати фронт в Україні, щоб навесні зібрати пристойне військо та влаштувати наступ на Сумському напрямку.

Зауважимо, що очільники МЗС країн-членів G7 після зустрічі в Німеччині закликали Лукашенка не втягувати Білорусь у війну проти України.

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