Лукашенко вважає, що війна Путіна в Україні пішла не за планом (відео)

Лукашенко вважає, що війна Путіна в Україні пішла не за планом (відео)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що відчуває, мовляв, війна Росії проти України пішла не за планом.

За його словами в інтерв'ю Associated Press, "операція затягнулася".

Він підкреслив, що нібито не настільки занурений у цю "проблему", щоб оцінити її хід.

"Я не думав, що така "операція" затягнеться таким чином. Але я не настільки занурений у цю проблему, щоб сказати за планом у них йде, у росіян, як вони кажуть, чи як я це відчуваю. Я ще раз наголошую, я це відчуваю так, що ця "операція" затягнулася", - заявив білоруський диктатор.

Нагадаємо, у Збройних силах Білорусі почалась раптова перевірка готовності сил реагування. Зокрема один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення.

Лукашенко та Путін зустрілися в Росії та три години обговорювали військові плани та санкції

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