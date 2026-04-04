Лукашенко вихвалився «впливом» на Трампа: заявив, що США послухали його поради

Олександр Лукашенко. / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вихвалився тим, що нібито президент США Дональд Трамп «прислухався» до його порад щодо Ірану.

Про це білоруський диктатор заявив під час відкриття поліклініки, повідомив «Пул Первого».

Лукашенко розповів, що нібито під час останніх переговорів дав Трампу порадив США не воювати в Ірані. Мовляв, спочатку Білий дім не взяв до уваги його пораду. Втім, зі слів диктатора, Вашингтон все ж «вчасно схаменувся» та «прислухався» до його слів.

«Американці — молодці, почали робити те, що я Трампу порадив під час останніх переговорів… Я їм говорю: „Ізраїль хотів повоювати проти Ірану — ну хай воює. Дайте йому воювати. Чого ви туди лізете?“, — розповів Лукашенко.

Операцію США в Ірані він назвав «авантюрою». Втім, тепер, за його словами, Вашингтон все зрозумів, а тому «по-тихому йде». Мовляв, «здоровий глузд узяв гору». Що більше, зухвало додав Лукашенко, Ізраїль «незабаром теж зрозуміє, що не туди поліз».

Нагадаємо, раніше США Дональд Трамп анонсував зустріч Олександром Лукашенком після «люб’язного» вчинку. Йдеться про те, що Мінськ ухвалив рішення про помилування 250 утримуваних у Білорусі політичних в’язнів. Сталося це після того, як білоруський диктатора провів переговори з американською делегацією на чолі зі спецпосланцем США Джоном Коулом.