Лукашенко вже готується до поразки Путіна: експерт про гучну заяву білоруського диктатора

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заговорив про "пакт про ненапад" з Україною, оскільки більше не вірить у перемогу президента Росії Володимира Путіна у війні.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Лукашенко орієнтується на успіхи чи неуспіхи Росії. Він бачить, що Путін може програти. Він сьогодні реальний співучасник агресивних дій, але його основна стратегія - не розпочати війну військами білоруської армії з Україною. Він знає, що це може бути програш, потужне протистояння в суспільстві і в армії", - зазначив Маломуж.

Як пояснив ексголова розвідки, спецназ і КДБ Білорусі підтримують Росію, але армія, яка є базовим сегментом для оборони Білорусі, може проявити невдоволення.

"Тому в даний момент може бути конфлікт між білоруською армією і російськими військами в плані недопущення агресії, відмова від проведення військових операцій. Тому він сьогодні демонструє миротворчу позицію - що він готовий йти на переговори, що Україна пропонує якісь варіанти ненападу. Готує підгрунтя, щоб, коли Путін програє, він ніби виступав "миротворцем" - пропонував майданчики, відмовлявся від війни, стримував агресію Росії з території Білорусі. Аргументів він вже сьогодні набирає", - розповів він.

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За словами Маломужа, Лукашенко "проявляє загальну риторику, щоб не вступити в конфлікт з Путіним до кінця, а з іншого боку - не створити протистояння з Україною і країнами НАТО".

"Він заявляє про те, що тримає фланги, прикриває Росію від західного впливу, від НАТО, від України, яка має намір вступати до цього блоку. Зрозуміло, що якщо він вступить у війну, це може спровокувати широкомасштабний наступ не тільки збоку України, але й НАТО. Тому в даний момент це буде удар і по Росії з флангів. В даній ситуації Лукашенко грає, що він захищає і Росію, веде підготовку мобілізованих на своїх базах, проводить ремонт і реконструкцію танків, БТРів, ракетних систем, розміщує "Іскандери", розмістив навіть на аеродромах Міг-31 з дуже потужними гіперзвуковими ракетами "Кинжал", але далі він не йде", - зазначив генерал.

За його словами, ця риторика вказує на те, що Лукашенко вже не вірить у перемогу Путіна і думає про свої перспективи.

"Він паралельно веде переговори з китайцями і намагається зустрітися з Сі Цзіньпіном і Ердоганом, щоб у випадку повного програшу Росії вони підтримали позицію, що він не є агресором, а був навіть миротворцем, намагався домовлятися про миротворчі процеси", - додав Маломуж.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, Київ пропонує укласти Мінську "пакт про ненапад".

"Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх. Польща, Литва взагалі очманіли. Навіщо це їм треба? Незрозуміло", - висловився Лукашенко.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко заявив, що Україна не має агресивних намірів щодо сусідньої Білорусі. Більше того - Київ застерігає Мінськ від участі у війні на боці Російської Федерації. Він додав, що Сили оборони України та уряд мають чіткий план дій на випадок посилення загрози зі сторони Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не нападе на Білорусь. Він зауважив, що більшість білорусів не хоче воювати, тому його здивує, якщо "білоруські військові війною підуть проти України".

На питання про те, чи дійсно Україна пропонувала Білорусі так званий "пакт про ненапад", президент відповів: "Усе, що Україна офіційно пропонує, ви все це чуєте".

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