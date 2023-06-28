Лукашенко, ймовірно, прагне використати "Вагнера" в Білорусі, щоб "купити" простір для маневру - ISW

Лукашенко, можливо, прагне використати "Вагнера" в Білорусі, щоб отримати простір для маневру, щоб збалансувати кампанії Кремля з поглинання Білорусі через Союзну державу.

Про це інформують аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Лукашенко докладно описав, як він втрутився в конфлікт Путіна і Пригожина таким чином, що - якщо розповідь Лукашенка правдива, то це демонструє, що Лукашенко є політично підкованим актором, здатним здійснювати вплив у вищих ешелонах російської політики.

Він описав, як йому вдалося досягти угоди між Путіним і запеклим Пригожиним, який відмовлявся відповідати на телефонні дзвінки російського диктатора, вміло залучивши обидві сторони безпосередньо та через заступника міністра оборони Росії Юнус-Бека Євкурова та директора ФСБ Росії Олександра Бортнікова.

Детальна розповідь Лукашенка свідчить про те, що він був успішним посередником у кризі в найближчому оточенні Путіна, чого російський президент не зміг.

Лукашенко втрутився, щоб бути посередником, ймовірно, частково для того, щоб сигналізувати Путіну та іншим високопосадовцям Кремля, що Москва не повинна грати з Білоруссю і що він має можливість діяти успішно та незалежно в російській політиці.

Вихваляння Лукашенка своєю здатністю маніпулювати владними агентами в найближчому оточенні Путіна є принизливими для російського лідера, незалежно від того, правда це чи ні. Той факт, що Путін не оскаржив презентацію Лукашенком подій і фактично публічно подякував білоруському диктатору, є ще більш принизливим.

Лукашенко, ймовірно, прагне тісно контролювати будь-які сили «Вагнера», які просуваються в Білорусь. Він підкреслив, що "вагнерівці" не відкриватимуть центри вербування в Білорусі, як це було в Росії, але білорусам – і, ймовірно, іншим громадянам – буде дозволено приєднуватися до "Вагнера" в Білорусі.

З опису Лукашенка випливає, що «вагнерівці» виступатимуть в першу чергу як навчальний та консультативний партнер для білоруських військових. Лукашенко заявив, що війська "Вагнера" мають більше підготовки, ніж білоруські військові, і що білоруські військові можуть отримати користь від великого бойового досвіду "Вагнера".

Лукашенко заперечив заяви про те, що білоруська влада вже почала створювати польові табори для бойовиків, але сказав, що Білорусь створить табори, якщо "Вагнер" вимагатиме їх.

Лукашенко може спробувати використати "Вагнер" в Білорусі, щоб зменшити накопичену структурну залежність білоруської армії від російської армії для виконання вищих оперативних функцій.

Також білоруський диктатор може спробувати використати "Вагнера", щоб допомогти відновити втрачений потенціал білоруської армії, яку білоруська армія переважно делегувала російському Західному військовому округу.

Розпуск білоруськими військовими об’єднаного сухопутного командування в 2011 році фактично підпорядкував білоруські війська Західному військовому округу. Білорусь не має нещодавнього досвіду проведення широкомасштабних операцій чи організації навчань вище батальйонного рівня. Основним джерелом знань і досвіду Білорусі для вищої оперативної діяльності є навчання, організовані Росією, такі як регулярні навчання "Захід", "Щит Союзу" та "Незламне братерство".

У той час як "Вагнер" має досвід проведення загальновійськових операцій формуваннями, чисельністю яких перевищує бойова частина білоруських військових. Однак незрозуміло, наскільки успішними можуть бути ці оцінені зусилля. Оперативне підпорядкування білоруських військових російському Генштабу було де-факто реальністю протягом багатьох років, і переломити такі глибокі інституційні зв’язки буде важко, якщо навіть можливо. Однак, криза стабільності нового російського режиму може створити нові можливості для Мінська.

Раніше Олександр Лукашенко розповів, де зараз перебувають Євген Пригожин і "вагнерівці". Також диктатор заявив, що радий побачити "вагнерівців" у Білорусі, бо вони дадуть "безцінний бойовий досвід".

Нагадаємо, що саме Лукашенко домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт.

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