Лукашенко заборонив видавати паспорти білорусам за кордоном: у США відреагували

У Сполучених Штатах Америки заявили, що засуджують указ самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який забороняє білорусам отримувати паспорти за кордоном. У Вашингтоні називають такі дії режиму "каральним" заходом.

Про це йдеться у заяві речника Держдепу США Метью Міллера.

Представник американського зовнішньополітичного відомства називає указ Лукашенка "цинічним порушенням режиму своїх основних зобов'язань перед власним народом". За його словами, такий указ шкодить тисячам білорусів.

"Єдина мета указу – ускладнити життя пересічних білорусів, які проживають за кордоном. Він є ще одним способом пригнічення та помсти тисячам білорусів, які були змушені покинути свої домівки, рятуючись від режиму, що кидає до в'язниць тих, хто наважується відстоювати свої права", - наголосив Міллер.

Міллер каже, що США продовжують консультації з європейськими союзниками та білоруськими демократичними силами на чолі зі Світланою Тихановською щодо можливої допомоги білорусам за кордоном.

До слова, 4 вересня Лукашенко видав указ, згідно з яким білоруси, що живуть за кордоном більше не зможуть отримати паспорт чи замінити наявний.

Як повідомлялося, у Литві можуть переглянути правила отримання посвідки на проживання білорусам. Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що це необхідно зробити для забезпечення безпеки громадян Литви.

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