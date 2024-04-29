Лукашенко заговорив про "загрозу" для Білорусі від НАТО: експерт пояснив, до чого тут Путін

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "Польщу та країни Балтії перетворюють на плацдарм НАТО". Диктатор також додав, що біля кордонів його країни "непомірна чисельність військ". Військовий експерт Олександр Мусієнко каже, що Лукашенко своїми заявами нагнітає ситуацію на користь диктатора Володимира Путіна.

Про це експерт розповів в ефірі телемарафону.

"Я думаю, він відправляє сигнали від Кремля. Мовляв, давайте домовлятися. Він сказав, що треба домовитися, мовляв, нічия і жодна сторона не перемогла. Якщо ж не хочете – буде сценарій ескалації, ядерна загроза. Він про це постійно говорить", – пояснив Мусієнко.

Експерт додав, що такі заяви диктатора Білорусі орієнтовані не на Україну, а не партнерів Києва – з ЄС та НАТО.

"Лукашенко каже, що наче як дрони з Литви летять по Мінську. Це такі сигнали, мовляв, зменшуйте підтримку України, давайте про щось домовлятися. Оскільки РФ може поширити ядерну зброю. Це сценарій такого "плану Б" від Путіна: якщо в Україні щось йде не за планом, треба поширити на Литву і шантажувати Захід", – пояснив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, Кулеба розповів, що може змусити Путіна відступити і припинити війну.

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