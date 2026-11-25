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Лукашенко заговорив про Третю світову і згадав Трампа: що цього разу видав білоруський диктатор
Білоруський диктатор заявив, що «за продовження політики Джо Байдена країни НАТО могли б уже бути втягнуті у війну Росії проти України».
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко приписав президенту США Дональду Трампу відвернення третьої світової війни. Пояснюючи свою думку, він припустив, що конфлікт міг би й не стати світовим, але до нього долучилися б держави НАТО.
Про це Лукашенко заявив у фрагменті інтерв’ю, який 25 листопада оприлюднив Clash Report.
В оприлюдненому фрагменті Лукашенко стверджує, що Трамп нібито зупинив розширення війни.
«Факт у тому, що він запобіг ескалації. Він запобіг третій світовій війні», — заявив Лукашенко.
Далі він порівняв дії Трампа з політикою попереднього президента США Джо Байдена. За версією Лукашенка, продовження попереднього курсу могло б призвести до залучення у війну членів Альянсу, причому таку перспективу він допускає і в майбутньому.
«Якби все тривало, як за Байдена, що не виключено в майбутньому, конфлікт, можливо, уже розширився б. Можливо, не до третьої світової війни, але ви, члени НАТО, були б втягнуті в цю війну. Трамп цьому запобіг», — сказав він.
Лукашенко вже закликав дати Трампу Нобелівську премію миру
Раніше, 3 листопада, Лукашенко закликав вручити Трампу Нобелівську премію миру. Тоді він також приписував американському президенту стримування Європи від третьої світової війни, яка, за його словами, могла б перерости в ядерний конфлікт.
Цій похвалі передували контакти з представниками адміністрації Трампа. 15 вересня Лукашенко зустрівся в Мінську зі спеціальним посланником президента США Джоном Коулом. Сторони обговорювали економічні домовленості, зокрема розморожування коштів «Білоруськалію», а також питання звільнення ув’язнених.