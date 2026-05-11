Лукашенко заявив про переозброєння армії: у РНБО пояснили, чи є загроза для України

Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про необхідність модернізації білоруської армії та оснащення її сучасним озброєнням. Заговорив диктатор і про наземні операції.

Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на державне агентство BelTA.

За словами Лукашенка, влада Білорусі планує провести аналіз технічного оснащення армії, оскільки без сучасної зброї неможливо забезпечити ефективну оборону країни.

«Ми повинні мати зброю, якою можемо скористатися і з якою вміємо поводитися», — заявив білоруський диктатор.

Також він наголосив, що військові мають враховувати особливості території Білорусі як потенційного театру бойових дій.

Окремо Лукашенко висловився про сучасні війни, заявивши, що самих авіаударів і ракетних атак недостатньо для перемоги. Як приклад він навів конфлікти на Близькому Сході, зокрема протистояння між Іраном, Ізраїлем та США.

«Бомбили, закидали бомбами та ракетами… І що, перемогли? Ні. Без наземної операції нікуди», — сказав він.

Інформацію прокоментували в РНБО. Так, керівник ЦПД Андрій Коваленко зауважив, що наразі є дуже багато маніпуляцій.

«Лукашенко НЕ готує ніяку наземну операцію. Такої заяви не було, також в білорусі немає сил, здатних проводити зараз наземну операцію. Все, що робить білорусь зараз — імітує якусь бурхливу діяльність, включно з інформаційними хвилями», — констатував Коваленко.

Він додає, що у випадку агресивних дій Білорусь стивнеться з негативними наслідками, тож це стане фатальною помилкою. У свою чергу, українська влада стежить за ситуацією, а Збройні сили готові до будь-якого розвитку подій.

Раніше у РНБО заявили, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю та фіксує всі дії білоруських військових. Керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що наразі з боку Білорусі можливі лише дрібні провокації, які матимуть негативні наслідки для самого Мінська. За словами Коваленка, реальної загрози масштабного наступу з території Білорусі зараз немає.

