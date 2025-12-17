Лукашенко заявив, що Путін нібито хоче миру з Україною

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Олександр Лукашенко в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax TV висловився щодо війни Росії проти України та можливих шляхів її завершення. За його словами, він «абсолютно впевнений», що президент РФ Володимир Путін нібито прагне миру в Україні.

Лукашенко також заявив, що Росія, на його думку, «перемагає у конфлікті», а подальше затягування війни, за його словами, може призвести до припинення існування України та перерости у глобальний конфлікт із застосуванням усіх видів озброєння.

Окрім цього, самопроголошений президент Білорусі наголосив, що врегулювання війни не залежить повністю від експрезидента США Дональда Трампа, однак без участі Сполучених Штатів, за його словами, мир в Україні є неможливим.

Реклама

Лукашенко також заявив про необхідність припинення бойових дій, щоб у Росії не було побоювань, що перемир’я буде використане для переозброєння України. За його словами, Москва нібито зацікавлена в укладенні такого мирного договору, який би гарантував, що війна більше «ніколи не відновиться».

Зазначимо, що офіційний Київ неодноразово наголошував: будь-які заяви про мир з боку Росії не мають реального підґрунтя без повного виведення російських військ з території України та відновлення її територіальної цілісності.

Нагадаємо, 13 грудня, за підсумками дводенних переговорів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та посланця президента США Джона Коула у Мінську американська сторона оголосила про зняття санкцій із білоруського калію.

Після цього стало відомо, що білоруський диктатор звільнив із в’язниць понад 100 цивільних громадян, серед яких відомі опозиційні політв’язні та п’ятеро громадян України.