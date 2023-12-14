Лукашенко закликав до переговорів і цинічно заявив, що РФ спровокували на "конфлікт"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав до мирних переговорів щодо України та цинічно заявив, що агресорку Росію спровокували на "конфлікт".

Про це білоруський диктатор заявив на засіданні Наради керівників органів безпеки та розвідувальних служб держав-учасниць СНД, пише БЕЛТА.

"Ця мерзенна ситуація нікому не потрібна. І ви знаєте, що сьогодні Росія готова. І ніколи не відмовлялася від переговорів", - висловився Лукашенко.

Що більше, він цинічно зауважив, нібито що російську сторону спровокували на конфлікт. Зокрема, "дискримінуючи в Україні громадян за національною ознакою".

"У Росії Путіна штовхали до того, щоб він захистив своїх людей. А як він мав би вчинити? Дострибалися, значить", - висловився диктатор.

Крім того, він вкотре співав дифірамби Москві та возвеличував РФ, яка "щомісяця, кожен рік стає іншою", "яка сьогодні в силу певних умов є цементуючою, що об'єднує ланкою всього пострадянського простору".

Нагадаємо, раніше Лукашенко видав феєричну маячню про Україну і "втечу" Зеленського. За його словами, Україна "все одно буде наша", що для США вона вже відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується покинути країну.

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