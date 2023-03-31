Лукашенко запевнив, що "не лягав під Путіна", і закликав "не паритися"

Він запевнив, що керує російськими військами, які перебувають на території Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко переконує громадян країни, шо президент РФ Володимир Путін жодним чином на нього не впливає. Так, очільник РБ стверджує, що "не лягав під Путіна".

Про це Лукашенко заявив у своєму посланні білоруському народу 31 березня.

"Мені сигнали надходять – "ось ти там під Путіна ліг". Ніхто ні під кого не лягав. Є нам під кого лягати.Ми ще не зовсім…" – сказав самопроголошений білоруський лідер.

Лукашенко також вкотре повторив свої скарги на те, що начебто хтось його підштовхує воювати проти Росії та Путіна.

"Гидкі ви люди. Ви не розумієте нашого менталітету – ті, хто при владі в Україні, – тому страждає і український народ, і нам несолодко", ­– сказав самопроголошений президент Білорусі.

Водночас він нагадав, що його держава надала свої полігони для російських військ. При цьому наголосив, що "не треба паритися, що Росія тут щось захопила".

"Росії не до цього, їй є чим займатися. Тому не треба лякати людей, що Путін захопив Білорусь. Я керую цими військами, які перебувають на території Білорусі…" – запевнив Лукашенко.

Політик додав, що він сам привіз до Білорусі російські війська, "щоб навчити, підготувати, оснастити та разом навчити працювати, якщо, не дай Боже, доведеться це робити".

Що ще назаявляв Лукашенко у зверненні до білорусів

Білоруський диктатор несподівано закликав припинити війну в Україні, "доки не почалася ескалація". Він також натякнув, що спробує "ризикнути та запропонувати" Росії припинити бойові дії.

Лукашенко також вкотре поділився вигадками, що Польща начебто планує вторгнення до Білорусі задля повного знищення. Водночас, нагадаємо, що Польща відгороджується від РБ та РФ величезним парканом на кордонах.

Самопроголошений білоруськи лідер назвав "дурістю" плани українців перемогти у війні та пригрозив, що Путін цілком може застосувати ядерну зброю.

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