Лукашенко запевнив, що не воюватиме в Україні, але назвав умову, за якої вдарить по Києву

Лукашенко запевнив, що не воюватиме в Україні, але назвав умову, за якої вдарить по Києву

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 17 червня, що не збирається воювати в Україні. Проте сказав, що вдарить по Києву, якщо українська армія атакує нафтопереробний завод у Мозирі.

Лукашенко також розповів, що проводитиметься підготовка білоруської армії.

Про це пише "БЕЛТА".

"Вчора мені ставили це запитання, вже негласно: а як, що й інше, ви зайдете в Україну – ваша армія? Я говорю: ми не збираємося нікуди заходити, поки ви не перейшли червону лінію. Тільки-но ви перейдете наш кордон або націлюватимете на Мозирський нафтопереробний завод (у них така шалена думка була), ми миттєво відповімо", – заявив самопроголошений президент.

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У контексті підготовки та зміцнення армії Білорусі Лукашенко наголосив:

"Вони будуть розуміти: якщо вони вдарять по Мозирю, то ми вдаримо по Києву, не заходячи до України. Вони це повинні розуміти. Але для того, щоб вдарити, треба мати, чим вдарити. У нас це є".

Нагадаємо, цього ж дня Лукашенко вигадав польську загрозу для заходу України і пообіцяв відреагувати.